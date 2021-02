BioWare kündigt „Mass Effect Legendary Edition“ an

Gute Neuigkeiten für alle „Mass Effect“-Fans und jene, die es noch werden wollen: Mit der „Legendary Edition“ bringen Entwickler BioWare und Publisher EA die epische Weltraum-Saga am 14. Mai weltweit auf PC (via Origin und Steam) sowie PlayStation 4 und Xbox One mit Aufwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die „Mass Effect Legendary Edition“ umfasst die Einzelspieler-Basisinhalte sowie mehr als 40 Story-, Waffen- und Panzerungs-DLCs aus „Mass Effect“, „Mass Effect 2“ und „Mass Effect 3“ und ermöglicht es Spielern, die Legende von Commander Shepard in 4K mit HDR zu erleben.