FIFA setzt sich für faire Impfstoff-Verteilung ein

Die WHO argumentiert, dass Pflegekräfte im Gesundheitswesen und besonders gefährdete Menschen in aller Welt geimpft werden sollten, bevor jüngere gesündere Menschen in reichen Ländern zum Zuge kommen. Die FIFA hatte schon vor einem Jahr ein Programm mit der WHO aufgelegt. Prominente Spieler setzen sich in Videos für die Corona-Schutzmaßnahmen wie Händewaschen und Abstandhalten ein.