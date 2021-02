Die Ungewissheit ist trotz sinkender Zahlen groß

Zwar ist Salzburg – und vor allem der Lungau – noch immer an erster Stelle, was die 7-Tage-Inzidenz betrifft, doch auch hier sind die Zahlen rückläufig. Der Richtwert lag vergangene Woche noch weit über 200 – und am Sonntag bei 174. Der Lockdown und seine Maßnahmen, die offiziell noch bis zum 8. Februar gelten, scheinen also langsam zu greifen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, die aber einen ziemlich fahlen Beigeschmack mit sich bringt. Schließlich kursieren im Moment die Corona-Mutationen, die nicht nur ansteckender sind, sondern sich auch immer mehr ausbreiten. In Salzburg waren die Mutationen bereits bei mehr als zehn Prozent der positiven Proben nachweisbar (die „Krone“ hat berichtet).