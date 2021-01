Macht uns Corona verrückt, Herr Professor?

Hinter den grauen Fassaden der Gebäude im Südgarten des größten Krankenhauses in Österreich verbirgt sich die vollbesetzte Kinder- und Jugendpsychiatrie mit stationären und tagesklinischen Betten, Dachgarten, Spiel- und Sportmöglichkeiten sowie einem Virtual-Reality-Labor. Die Räume strahlen in sonnengelb und grasgrün, an den Wänden hängen mutmachende Bilder des Illustrators Artur Bodenstein. Der Leiter der 9000 Quadratmeter großen Klinik, Professor Paul Plener, eilt durch die Gänge, rennt Treppen rauf und runter, und hat beim Gespräch in seinem Büro trotzdem alle Zeit der Welt. Die FFP2-Maske nimmt der 42-Jährige nur für ein Foto ab: „Zwei meiner Kollegen sind an Corona erkrankt und seit vier Monaten nicht mehr in der Arbeit. Sie wollten schon viel früher wieder kommen, aber als sie ein Stockwerk raufgegangen sind, ist ihnen die Luft ausgegangen.“ Sein Respekt vor dem Virus ist groß, auch weil er weiß, was die Pandemie in Kinderseelen anrichtet.