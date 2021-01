Sucic rückt ins Rampenlicht

Dasselbe gilt für Torjäger Patson Daka. Der ist ausgewiesener Hartberg-Spezialist, netzte in sieben Duellen mit den Steirern zwölfmal. Generell sind die Bullen, die auch im dritten Spiel 2021 ohne Gegentor bleiben wollen, in Duellen mit Hartberg schießwütig: In den letzten drei Begegnungen erzielten sie 16 Volltreffer!