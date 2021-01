Lockdown-Streit: „Beisl einfach öffnen geht nicht“

Das Contact Tracing funktioniert der Öffentlichkeit nach aber nur bei einer 50er Inzidenz...

Hutter: Die Zahl der Neuinfektionen allein ist aber für eine vernünftige Entscheidung zu Maßnahmen nicht ausreichend. Diese Zahl muss mit der Kapazität für ein wirksames Contact-Tracing und der Aufnahmefähigkeit der Krankenhäuser für schwere und schwerste Fälle in Beziehung gesetzt. Ich weiß, Contact Tracing ist nicht einfach, auch für die Personen die das machen. Die muss man unterstützen. Das braucht Ressourcen - einfacher und günstiger wäre ein digitales System.

Mahrer: Unser Vorstoß, in Betrieben zu testen, ist ein Kompensat für das leider nicht funktionierende Contact Tracing. So versuchen wir, Spreader herauszufischen, bevor sie andere anstecken.

Hutter: Man kann natürlich alles nur an Zahlen festmachen. Man kann auch sagen: Ich will eine Inzidenz von 25. Oder 10. Und erst dann sperren wir auf.

Mahrer: Aber die Frage ist dann: Stimmt die Verhältnismäßigkeit.

Hutter: Das ist euer Wording, aber es stimmt.