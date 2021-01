PS-Spektakel in Florida: „Das ist unser Kitzbühel“

Es ist der Langstrecken-Klassiker unter der Sonne Floridas: Das 24-Stunden-Rennen von Daytona. Das steirische Grasser Racing Team peilt in Amerika am Samstag den dritten Sieg an. Der Knittelfelder Teamchef Gottfried sprach vorab über seinen Gänsehautmoment vor 60 Millionen TV-Fans und den Mythos Daytona. Und auch der Steirer Klaus Bachler (Porsche) darf sich vor rund 100.000 Zuschauern präsentieren. Ein echtes PS-Spektakel!