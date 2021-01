Merkur wird zu Billa Plus: Rewe bündelt Kräfte

Ab April sollen die 144 Merkur-Filialen die Aufschrift „Billa Plus“ erhalten, gemeinsam mit den 1100 Billa-Läden, die primär als Nahversorger fungieren, will Rewe (da gehören neben Billa und Merkur auch Penny, Bipa, Adeg dazu) seine Kräfte in Österreich bündeln. Marcel Haraszti: „Was wir uns bei den Kosten ersparen, geben wir an unsere Kunden weiter. So verdoppeln wir unsere Schlagkraft.“