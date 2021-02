Das kann die indische Zuckeralternative

Für Fans der Ayurveda-Küche ist Jaggery wahrscheinlich kein neuer Begriff. In der ayurvedischen Medizin wird diese Zuckeralternative nämlich aufgrund ihrer enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium, Phosphor und Kalzium hoch geschätzt. Der hohe Nährstoffgehalt in Jaggery ist darauf zurückzuführen, dass der Zucker nicht raffiniert, also in keinster Wiese chemisch bearbeitet wird. Jaggery wird in Indien sogar als Hals- und Rachenmedizin eingesetzt.