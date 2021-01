Experte: Zweiwöchiger Komplett-Lockdown besser

„Wir müssen uns eingestehen, dass der Lockdown in der derzeitigen Form mit all den Ausnahmen und Schlupflöchern ein Maximum an Wirksamkeit erreicht hat“, erklärte Gartlehner am Montag im Ö1-„Morgenjournal“. Auch würden die Verschärfungen der Maßnahmen, wie FFP2-Maskenpflicht und größerer Abstand, die seit Montag gelten, seiner Einschätzung nach nicht dazu führen, das Ziel zu erreichen, die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Sieben-Tages-Schnitt auf unter 50 zu bringen.