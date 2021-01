Corona-Impfung: Generation „80 plus“ an der Reihe

In acht Gemeinden bereits geimpft

Bis alle Impfwilligen dieses Alters aber auch tatsächlich geimpft sein werden, werde es noch dauern, hieß es. Es werde „sukzessive, je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes“ vorgegangen. In acht Tiroler Gemeinden wurden die Über-80-Jährigen in einer „Testphase“ bereits geimpft. Darunter befand sich auch die Gemeinde Jochberg (Bezirk Kitzbühel), in der Fälle der britischen Virusmutation auftauchten.