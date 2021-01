Tirol drückt bei Generation „80 plus“ aufs Tempo

Schummelaktionen: Platter verärgert

Kein Verständnis hatte der Landeshauptmann dafür, dass in einzelnen Alters- und Pflegeheimen der Impfplan offenbar nicht eingehalten wurde. „Es gibt klare Vorgaben, wie die Impfdosen zu priorisieren sind. Wenn Impfdosen in den Alten- und Pflegeheimen übrigbleiben, müssen sie all jenen Personen gegeben werden, die sie am dringendsten benötigen“, so Platter. Im Großteil der Heime habe dies gut geklappt. Das Land habe dies jedenfalls in einem Schreiben an die Heime und Gemeinden nochmals klargestellt.