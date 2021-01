Autofahrer übersah herannähernde Lokalbahn

Dabei wurde sein Pkw an der Beifahrerseite von der Lokalbahn erfasst und in die angrenzende Wiese geschleudert. Der 42-Jährige wurde nach dem Unfall in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden, die Zuggarnitur wurde im Frontbereich beschädigt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde eine lokale Umleitung eingerichtet.