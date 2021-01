Experte rechnet mit neuem Lockdown für Frankreich

Zahl an Patienten in Spitälern steigt wieder

Frankreich meldete am Sonntag 493 Neuaufnahmen in Krankenhäusern, die größte Zunahme seit November. Auch die Zahl der Verlegungen auf die Intensivstation sei mit 69 erstmals wieder so hoch wie damals. Den zweiten Tag in Folge liegt der Sieben-Tages-Schnitt für Neuinfektionen bei mehr als 20.000.