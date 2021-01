Österreichs Künstler weichen auf das Internet aus

„Wenn man den unglaublichen Druck weglässt, den ein Museumsbesuch mit sich bringt, und einfach wie ein Kind staunt, dann öffnet ein Bild einem ein Fenster in eine andere Welt“, lässt Kunststar Gottfried Helnwein die rund 1000 Zuschauer auf YouTube an seinem Besuch in der leerstehenden Wiener Albertina teilhaben und bespricht ein von ihm geliebtes Gemälde von Franz Sedlacek. Eine virtuelle Museumsführung mit Promi-Faktor!