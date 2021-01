Bald alle Pflegeheime einmal durchgeimpft

Kärnten und Steiermark: Erste Runde in Heimen abgeschlossen

Und es gilt: ,Ältere Menschen zuerst!‘" Konkret haben mit Samstag in der Steiermark und Kärnten schon alle angemeldeten Bewohner und Pflegekräfte aus den insgesamt 306 Landesheimen die erste Spritze erhalten. Auch Niederösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich vermelden praktisch flächendeckend den so wichtigen Piks in weit mehr als 400 Heimen Der Rest, auch im Burgenland und in Wien, werde mit der ersten Dosis bis Ende Jänner durch sein. Verzögerungen habe es nur wegen vereinzelter aktiver Corona-Fälle bei den betagten Bewohnern gegeben.