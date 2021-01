FFP2-Maskenpflicht auch in Wiens Amtsgebäuden

Ab Montag gilt in vielen Bereichen die verschärfte Maskenpflicht. Auch in Ordinationen von Ärzten, in Zügen, Bussen und Bahnhöfen, ebenso in Flugzeugen und auf Flughäfen ist dann die FFP2-Maske ohne Ausatemventil verpflichtend zu tragen. Im Handel, wo die verschärfte Verordnung ebenfalls gilt, wird die FFP2-Maskenpflicht wohl recht unterschiedlich gehandhabt.