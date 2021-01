Haben „Die Simpsons“ Kamala Harris vorhergesagt?

Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend: Bei ihrer Vereidigung am 20. Jänner trug Kamala Harris ein violettes Kostüm, dazu eine Perlenkette und passende Ohrringe. Ziemlich genau das gleiche Outfit, das Lisa Simpson in der Episode „Barts Blick in die Zukunft“ aus dem Jahr 2000 trägt. Lisa ist darin die neue US-Präsidentin - und Nachfolgerin von Donald Trump.