Portugal: Briten-Mutation wütet trotz Schließungen

Lockdown wie in Österreich

In dem Land mit seinen zehn Millionen Einwohnern hat die Regierung am Freitag vergangene Woche einen 15-tägigen Lockdown verhängt, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. So sind alle nicht zwingend notwendigen Geschäfte und Einrichtungen geschlossen, er ähnelt im Großen und Ganzen dem Lockdown in Österreich: