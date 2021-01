FFP2-Masken in Shops: Zeichen auf „Lockdown neu“

„Gesundheit steht an erster Stelle“

Seitens der Bundesregierung werde in den Verhandlungen stets betont, dass die Gesundheit an erster Stelle stehe. Zuletzt hatten ja zahlreiche Wirtschaftstreibende in der „Krone“ gefordert, den „Ewig-Lockdown“ endlich zu beenden. Die Koalition steht jedenfalls vor einer harten Entscheidung - denn nun kurz zu öffnen und in weiterer Folge vielleicht wieder zwei Monate zuzusperren, bringt am Ende auch niemandem etwas.