Tourengeherin von Lawine mitgerissen und verletzt

Es passierte gegen 10 Uhr beim letzten Aufstieg über einen 30 Grad steilen Hang im Bereich der Gaisnase in Werfen. Die Tourengeherin, die an dritter Stelle ging, wurde vom Schneebrett über 100 Höhenmeter und teils über steinigen Untergrund mitgerissen. Teilweise wurde sie auch verschüttet. Die Freunde eilten ihr zu Hilfe und befreiten sie. Die 25-Jährige wurde von einem Rettungshubschrauber mit leichten Verletzungen in die Klinik nach Schwarzach geflogen.