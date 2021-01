Haslauer kämpft um Fotomuseum für Salzburg

Wird das Fotomuseum in Salzburg wie das einstige Guggenheim-Museum zum Rohrkrepierer oder hat das Projekt echte Chancen? „Ich möchte es umsetzen und stoße nach ursprünglicher Ablehnung in der Bundesregierung zunehmend auf Sympathien“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der bereits konkrete Vorstellungen präsentiert. Als Standort biete sich ein Areal auf dem Mönchsberg an – unmittelbar neben dem Museum der Moderne.