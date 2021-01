4 Schlepper und 30 Flüchtlinge in Hotel überrascht

Gegen eine Schlepperorganisation hat sich eine Razzia der Wiener Polizei gerichtet, die am Mittwochvormittag in einem Hotel in Hernals durchgeführt wurde. Dabei wurden vier Schlepper im Alter von 38 bis 58 Jahren und 30 Flüchtlinge aufgegriffen. Das Hotel diente offenbar als Unterkunft für Schlepper und Geschleppte.