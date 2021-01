An Salzburgs Schulen herrscht Planlosigkeit

400.000 Selbst-Tests wurden Salzburgs Schulen versprochen. Der Großteil hätte am vergangenen Wochenende geliefert werden sollen. Doch es gab Schwierigkeiten. Thomas Schiendorfer, Direktor der Mittelschule Nonntal, wartete am Montag vergeblich auf die verschobene Lieferung: „Eigentlich hätten die Tests am Vormittag kommen sollen. Ich habe auch von Schulen gehört, die für 300 Schüler nur 70 Testkits bekommen haben.“ Selbst wenn die Test da wären, könnte Schiendorfer damit wenig anfangen: „Ich habe erst fünf Einverständniserklärungen von Eltern bekommen, deren Kinder getestet werden dürfen.“