Sturm auf US-Kapitol: Laptop-Diebin gefasst

Die Frau sei am Montag festgenommen worden, hieß es in US-Medien unter Berufung auf das Justizministerium. Die Bundespolizei FBI wirft ihr nach eigenen Angaben bisher nicht Diebstahl, sondern Beteiligung an der Erstürmung des Kapitols am 6. Jänner vor. Die anderen Vorwürfe würden nun geprüft.