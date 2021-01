Vor FFP2-Pflicht: Mehrwertsteuer auf Masken fällt

FFP2-Masken scheinen der Regierung ein wichtiger Schlüssel in der Pandemie-Bekämpfung zu sein: So oft wie möglich solle man eine tragen; ab 25. Jänner sind sie überhaupt verpflichtend aufzusetzen, bevor man etwa in den Supermarkt geht. Trotzdem aber schlug der Staat in den vergangenen Monaten im Gegensatz zu den Anfangsmonaten der Pandemie wieder den normalen Mehrwertsteuersatz von 20 Prozent auf die Masken.