Mit 2 Methoden werden FFP2-Masken wiederverwendbar

Auf die richtige Temperatur kommt es an

Bei beiden Methoden ist die richtige Temperatur entscheidend. Bei der Lagerung von sieben Tagen darf Zimmertemperatur nicht überschritten werden - also die Masken keinesfalls auf oder über die Heizung gelegt oder bzw. werden. Denn: „30°C bis 40°C sind für viele Bakterien und Pilze in feuchten Masken optimale Wachstumsbedingungen“, so die Forscher.