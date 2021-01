So wirkt sich der Lockdown auf unser Leben aus

Die Schulen sollen nach den Semesterferien wieder öffnen - die wiederum vereinheitlicht werden. Bis zu vier Monate waren die Kinder, je nach Schulstufe, mittlerweile schon nicht mehr in den Klassen - eine Belastung für Kinder, Eltern und Lehrer. Die neue Verordnung wird am Dienstag präsentiert, tritt mit 25. Jänner in Kraft und gilt - wie gehabt - für zwei Wochen. Dann muss sie im Hauptausschuss verlängert werden. Das geht mit den Stimmen der Regierung, auch NEOS und SPÖ tragen den verlängerten Lockdown mit. Die FPÖ spricht sich gegen Einschränkungen aus.