Minister Kocher: Kurzarbeit „kein Dauerinstrument“

Langfristiges Ziel: Vollbeschäftigung

In der „ZiB 2“ hatte Kocher am Vortag gesagt, langfristig Vollbeschäftigung anzustreben - das sei das Ziel jedes Arbeitsministers. Die Herausforderung ist enorm: 532.751 Menschen sind aktuell auf Jobsuche, wie das Ministerium am Dienstag bekannt gab - um rund 112.000 Personen oder 26 Prozent mehr als zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr. Zusätzlich sind 414.773 Menschen in Kurzarbeit, wofür bisher rund 5,6 Milliarden Euro ausbezahlt wurden.