Genervte Österreicher | Abstandskuh & Goldmaske

Genervte Österreicher: Zehn Monate im Ausnahmezustand - das zehrt an den Nerven der Österreicher. „Krone“-Redakteure aus ganz Österreich haben versucht, die aktuelle Stimmung nach der neuerlichen Lockdown-Verlängerung und -Verschärfung einzufangen. Die Antworten fielen vielfältig aus. Besonders nerven die wechselnden und für viele schwer nachvollziehbaren Regelungen. Auch das Homeschooling, die fehlende Planbarkeit und die weiterhin offenen Skipisten wurden genannt. Bemerkenswert: Mehrere Befragte empfinden die Disziplinlosigkeit der Mitmenschen als besonders nervend. Ein Kärntner formulierte es deutlich: „Was mich am Lockdown stört, sind die Leute, die sich nicht an den Lockdown halten.“ Ja, da spricht er offensichtlich für viele andere, die das genauso sehen. Denn wie begründet der Klagenfurter seine Kritik an den Disziplinlosen? „Das ist verantwortungslos, und sie gefährden die Gesundheit von uns allen.“