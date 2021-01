Enormer Umsatzeinbruch im Geschäftsjahr 2020

Dabei hatte es nach Ende des ersten Lockdowns im Frühjahr gar nicht so schlecht ausgesehen. Die Sommersaison lief gut an, dann mussten aber nach wenigen Wochen viele Strecken aufgrund steigender Corona-Zahlen und neuerlicher Reisewarnungen wieder eingestellt werden. In den Monaten April bis Dezember gab es bei den Passagierzahlen im Vergleich zum Plan letztlich Einbußen von über 90 Prozent.