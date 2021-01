Handball-WM: Kroatien, Katar & Argentinien weiter

Auch ohne den verletzten Regisseur Luka Cindric hat der EM-Zweite Kroatien bei der Handball-Weltmeisterschaft den ersten Sieg gefeiert und sich vorzeitig für die Hauptrunde qualifiziert. Die Kroaten bezwangen am Sonntag Angola mit 28:20 (12:11) und haben einen der ersten drei Plätze in der Gruppe C sicher.