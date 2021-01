Salzburg trägt Verlängerung nahezu geschlossen mit

„Die zusätzlichen Maßnahmen und die Verlängerung des Lockdowns sind zwar sehr schmerzlich, aber leider notwendig“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Ähnlich sieht es sein Vize Heinrich Schellhorn (Grüne): „Es war unvermeidlich. Wir müssen jetzt die Zähne zusammenbeißen und zusammenhalten.“ Die Impfungen sieht er im Wettlauf gegen das Virus. Rückendeckung für die Entscheidung der Bundesregierung kommt ebenfalls von den Neos, die als dritte Partei in der Landesregierung vertreten sind. „Wir tragen die Verlängerung des Lockdowns mit. Entscheidend ist dafür die Virusmutation in Verbindung mit der erst geringen Durchimpfungsrate von 1% der Bevölkerung. Der verlängerte Lockdown trifft die Unternehmer hart, denn die Wintersaison ist damit nicht mehr zu retten“, so Andrea Klambauer, die eine schnelle Auszahlung von Wirtschaftshilfen fordert. Diese Forderung kommt auch von der Salzburger SPÖ. „ Diese Lockdownverlängerung werden unzählige Unternehmen nur dann überleben, wenn sie sich endlich auf die Hilfszahlungen verlassen können“, sagt David Egger, der das Arbeitslosengeld auf 70 Prozent erhöhen würde. Einzig die FPÖ ist gegen die Verlängerung. „Anstatt auf sinnvolle und nachvollziehbare Mindestmaßnahmen zu setzen, sowie die Wirtschaft wieder leben zu lassen, wird Steuergeld in Milliardenhöhe verbrannt“, so Marlene Svazek.