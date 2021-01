Mayerling-Nonnen: „Gott erhörte unsere Gebete“

Keine Touristen, keine Einnahmen

Auch viele andere Gläubige erbarmten sich mit Spenden der elf in Klausur lebenden Nonnen. Diese waren in bittere Not geraten, weil die Kronprinz-Rudolf-Gedenkstätte Corona-bedingt geschlossen bleiben muss und der Tourismus als Einnahmequelle versiegte.