Schallenberg an Biden: „Wir strecken die Hand aus“

Ich erwarte mir eine engere Zusammenarbeit im internationalen Bereich. Hier wurden während der Administration von Trump viele Schritte zurück gemacht - Stichworte Klimaabkommen, WHO oder WTO. Es gibt aber kein Vakuum in der Politik: Wenn sich die USA zurückziehen, wird China stärker. Diese Entwicklung ist aber nicht in unserem Sinne. Wir wollen, dass in solchen Organisationen unsere westlichen Werte stärker vertreten sind, da brauchen wir die USA als starken Partner.