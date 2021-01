Wirbel um Gutachten und Weihnachtspause

Recherchen der „Tiroler Krone“ ergaben, dass Willi tatsächlich der „Letztautor“ in diesem Gutachten von Univ.-Prof. Dr. Karl Weber war, in dem es um die rechtliche Beurteilung der Einrichtung einer Begegnungszone geht. Möglich war dies, weil er das Gutachten am 8. Dezember als Word-Dokument bekam, was eher unüblich ist. Am 9. Dezember um 12.44 Uhr hat Willi es dann an Innsbrucker Gemeinderäte verschickt. Wohl verbunden mit der Hoffnung, damit die Abwahl seiner Parteikollegin Uschi Schwarzl als Vizebürgermeisterin im letzten Moment doch noch verhindern zu können, was bekanntlich nicht gelungen ist.