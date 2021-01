Mutter missachtete Quarantäne und vergaß Maske

Man glaubte der jungen Angeklagten vor der Linzer Richterin Karin Roider, dass es ihr leid tut. „Mein Hirn war ausgeschaltet“, wiederholte die 29-Jährige immer wieder. „Ich habe mich so für meinen Sohn gefreut, dass er wieder in die Schule gehen darf. Auf die Maske habe ich vergessen.“ Am 3. November brachte sie den Siebenjährigen zur Volksschule und plauderte dort vor dem Eingang auch noch mit einer Mutter.