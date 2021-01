Thiem: Großer Wunsch und erstes Treffen mit Lili

„2014 hatte ich in Melbourne mein Grand-Slam-Debüt gefeiert, nach gemeisterter Qualifikation war in Runde zwei gegen Kevin Anderson Endstation“, erinnert sich Thiem in seinem Blog. Während der Feiertage holte er alte Matchshirts aus dem Kasten, um ein buntes Foto mit den verschiedenen Adidas-Shirts zu machen. Da wurden Erinnerungen wach: „Nach Siegen über Rafael Nadal und Alexander Zverev erreichte ich in Down Under 2020 mein drittes Major-Endspiel, das verlorene Finale gegen Novak Djokovic war für mich ein epischer Fight.“