„Lockdown-Verlängerung stellt 25.1. nicht infrage“

Die Öffnung der Schulen am 25. Jänner sei laut dem Bildungsminister zwar fix, er müsse aber, „wie es eine unsichere Zeit eben erfordert“, eine Einschränkung machen. „Wenn die britische Corona-Mutation B117 einen extremen Anstieg an Infektionen mit sich bringt, wenn es in den nächsten Wochen zu einer Knappheit der Intensiv-Betten komme und daher ein Lockdown erlassen werden muss, der in der Gesellschaft alles betrifft, dann wird der 25. so nicht zu halten sein“, so Faßmann.