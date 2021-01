So geht es am 25. Jänner an unseren Schulen weiter

Betreuung

Laut Angaben des Ministeriums können alle Kinder auch mit Schulstart am 25.1. weiterhin das Betreuungsangebot an der Schule in Anspruch nehmen - auch an jenen Tagen, an denen die Schüler nicht im Schichtbetrieb als Klassenteil Unterricht haben. Dies wurde auch bereits im ersten Schichtbetrieb im Frühjahr so gehandhabt. Heißt: Ein Schüler, der für den Klassenteil am Montag eingeteilt ist, kann auch am Dienstag im Rahmen des Betreuungsangebots in die Schule gehen.