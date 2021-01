Top-Schiri: „Klopp klingt wie ein Heuchler!“

„Wir hatten zwei Situationen, wo andere Mannschaften einen Elfer bekommen hätten“, meinte Klopp. Er führte an, gehört zu haben, dass Manchester United in zwei Jahren mehr Strafstöße zugesprochen bekommen habe wie Liverpool in fünfeinhalb. „Ich weiß nicht, ob das meine Schuld ist, oder wie das passieren kann“, sagte Klopp.