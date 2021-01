Schweiz: Corona-Chaos auch bei Österreichs Gegner

Nachdem bekannt wurde, dass die Schweiz bei der WM spielen darf, ging alles Ruck-Zuck. Allerdings nicht ohne Schwierigkeiten: Zwei der Vor-Reise-Corona-Tests sind positiv ausgefallen: Die beiden Schaffhausener Jonas Schelker und Luka Maros bleiben vorerst in der Schweiz. Beide seien ohne Symptome und sollen nochmals getestet werden. Weil alle Spieler den Mittwoch in Isolation verbracht haben, sollen die beiden Fälle keinen Einfluss auf den Rest der Mannschaft haben, berichtete der „Blick am Donnerstagmorgen“.