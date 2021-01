Ex-„GNTM“-Kandidatin Sarah Knappik ist schwanger

Im Urlaub in Wien von Schwangerschaft erfahren

Von ihrer Schwangerschaft erfahren habe sie im letzten Sommer - im Urlaub in Wien. Nach einem Frühstück mit Ei Benedikt habe sie plötzlich auch noch „starke Gelüste auf eine Gulaschsuppe“ gehabt und diese „auch tatsächlich bestellt“. Ihr Freund habe sie in diesem Moment nur mit großen Augen angeschaut, lachte Knappik. „Dann wussten wir, irgendwas ist anders. Und so wurde ein Schwangerschaftstest organisiert.“