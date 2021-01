Hinteregger: „Fan-Kontakt ist mir sehr wichtig“

Hinteregger: „Ich bin ein Landmensch“

Mit ein Grund, weshalb Hintereggers Villa zum Verkauf angeboten wird. „Als ich nach Frankfurt gekommen bin, hab ich dieses Haus gekauft. Nur fünf Minuten vom Stadion entfernt“, so der Kärntner. Der jetzt was Kleineres sucht. „Ich bin ein Landmensch, will aus der Stadt raus“, gesteht der 28-Jährige. Der Weihnachten bei seiner Familie in Sirnitz verbracht hatte, sogar ein Foto vom Skifahren gepostet hat. „Hinti“ goes Instagram - die eigentliche Sensation. Denn für Hinteregger waren die sozialen Medien ein rotes Tuch. Stunden vor dem Smartphone verbringen, sich mit Selfies perfekt in Szene setzen - eine Horrorvorstellung für den Liebling der Eintracht-Fans. „Wer mich kennt, weiß, dass mir der persönliche Kontakt sehr wichtig ist. In der aktuellen Zeit mit Corona ist das nicht möglich. Das ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich jetzt auf Instagram bin. Um mich mit meinen Fans auszutauschen.“