Neuer Rettungsplan für die NÖ-Hotellerie

Das Jahr 2020 war für die heimische Hotellerie katastrophal. Geht es nach Tourismuslandesrat Jochen Danninger, soll es aber schon bald wieder bergauf gehen. Niederösterreich unterstützt die Herbergen, von denen mehr als 8600 Arbeitsplätze abhängen, bei ihren Comeback-Vorbereitungen in zweifacher Hinsicht. Einerseits werden neue Fördertöpfe für jene Unternehmer eingerichtet, die Rezeption, Gastgarten & Co. einen neuen Anstrich verpassen wollen. Und andererseits stellt man mit der Wirtschaftsagentur Ecoplus auch einen Leitfaden für den Neustart zur Verfügung. „Eine Art Checkliste für die Betroffenen, damit auch auf keinen Aspekt vergessen wird“, erklärt Ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Dass der Trend in Richtung Authentizität und Urlaub in der Heimat geht, spiele den Hotels und Herbergen in Niederösterreich in die Hand, ist Danninger überzeugt: „Wenn wir hier neben der schönen Landschaft auf etwas stolz sein können, dann ist es unsere gelebte Gastlichkeit!“