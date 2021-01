Die Tiroler Wurzeln in Herz und Ohr

Es brauchte nur ein Corona-Jahr, um Kellys Erzählung wie aus einer längst vergangen Zeit wirken zu lassen: „Es war Weihnachten 2011, in Innsbruck glitzerten überall Lichter, der Krampustag in Igls war super und mit Freunden Glühwein trinken in der Altstadt war natürlich herrlich! Ich hatte nur einen Wunsch auf meinem Weihnachtszettel – und das war eine Tochter.“ Ihr Wunsch wurde wahr: Vor Glück überwältigt, bekam sie ihre Ramona Joan schließlich am 4. September 2012 in der Innsbrucker Klinik. „Wie habe ich es geliebt, wenn mich die Leute im Sillpark angehalten haben, nur um meine kleine Maus zu bewundern!“ „Kleine Maus“ sagt Kelly auf Deutsch. Endlich ist Ramona da!