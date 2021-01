Grausig! Bayern-Youngster tritt 1860-Goalie blutig

Schlimme Szenen beim Duell des FC Bayern München II mit dem Lokalrivalen TSV 1860 in der 3. Deutschen Bundesliga: Bereits in der 22. Minute sorgt der dem Ball nachjagende, aber zu spät kommende Youngster Joshua Zirkzee mit einem üblen Tritt gegen den Kopf von 1860-Goalie Marco Hiller für den traurigen „Höhepunkt“ des Münchner Derbys! Unfassbar, aber wahr: Der erst stark blutende und zudem benommene Tormann kann nach fünfminütiger Behandlungspause sogar noch weiterspielen - und sich am Ende sogar über einen 2:0-Sieg seiner „Löwen“ freuen ...