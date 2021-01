Skifahrer verirrten sich und landeten in Italien

Die drei Jugendliche aus dem Bezirk Hermagor setzten am Sonntag einen Notruf im Skigebiet Nassfeld ab. Sie gaben an, dass sie aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse von der Piste der Rudnigsattelbahn abkamen und die Orientierung verloren hatten. Anhand der durch die Jugendlichen übermittelten Koordinaten konnte durch die Einsatzbeamten der Aufenthaltsort der Jugendlichen im freien Gelände im Bereich des Madritschenkopfs in Richtung Winkeltal (italienisches Staatsgebiet) eruiert werden. Nach eingeleiteter Suchaktion konnten die 14-Jährigen durch den italienischen Hubschrauber unverletzt auf italienischem Staatsgebiet geborgen und nach Pontebba abtransportiert werden. Im Einsatz standen elf Mitglieder der Bergrettung Hermagor, ein Alpinpolizist sowie zwei Polizisten des Pistendienstes Nassfeld. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ konnte aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse nicht starten.