Gelungenes Heim-Debüt für Coach Pochettino bei PSG

Da Olympique Lyon bei Stade Rennes trotz eines 0:2-Rückstandes noch zu einem 2:2 kam, verteidigte Olympique die Tabellenführung in der Ligue 1 mit 40 Punkten vor dem Klub aus der Hauptstadt (39). Der Argentinier Pochettino hatte bei PSG Anfang des Jahres die Nachfolge von Thomas Tuchel angetreten, der zu Weihnachten als Trainer beurlaubt worden war. In seiner ersten Partie war er am Mittwoch nicht über ein 1:1 bei AS St. Etienne hinausgekommen.