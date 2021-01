Aschbacher-Rückzug: Der einzig richtige Schritt

Es gibt Dinge, die gehen einfach nicht. Dazu gehört eine Arbeitsministerin, die in Zeiten der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten mal ganz locker ihre Dissertation einreicht und Zeit für die Defensio, also die Verteidigung des - offenbar mithilfe von Übersetzungsprogrammen auch noch plump zusammengestoppelten - Werks findet. Wohlgemerkt: die Arbeitsministerin. In einer Zeit der Rekordarbeitslosigkeit.